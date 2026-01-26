Bağcılar’da 3 Ceset Bulundu: Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi

bagcilar-da-3-ceset-bulundu-karbonmonoksit-zehirlenmesi-suphesi

Olay, Bağcılar’daki 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede gerçekleşti. Ekipler, daireyi kontrol ettiklerinde, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı, 1 kişinin ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, ölen 3 bireyin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olabileceği tespit edildi.

DAİREDEN YOĞUN KOKU YAYILIYORDU

Olay, saat 00.35 civarında Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bir süre dairede yaşayan bireylerden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, bölgeye polis, sağlık ekipleri ve itfaiye gönderildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan giriş yaptı. Daire içerisinde yoğun bir koku olduğu, ocakta yemek pişirilmekte olan bir tencere bulunduğu saptandı.

FARKLI ODALARDAN HAREKETSİZ ÇIKTILAR

Yapılan kontrolde, Fatema Jabara’nın yatak odasında, Zehra Malay’ın oturma odasında ve Gülbahar Malay ile Abdulaziz Malay’ın hareketsiz yattığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenelerde, Zehra Malay, Abdulaziz Malay ve Fatema Jabara’nın yaşamlarını yitirmiş olduğu, Gülbahar Malay’ın ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Cenazeler, incelemeler için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

