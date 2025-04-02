Bağcılar’da Bekçi Saldırısı: Şüpheliler Yakalandı

BEKÇİ UĞUR GÖLÇEK ŞEHİT OLDU

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, kimlik kontrolü gerçekleştiren bekçilere yönelik silahlı bir saldırı sonucu Bekçi Uğur Gölçek şehit oldu. Olay, 2 Nisan 2025 tarihinde, saat 00.10 sularında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ta yaşandı. Cadde üzerinde bulunan 4 şüpheliye “dur” ihtarında bulunan bekçi ekiplerine aniden ateş açıldı. Bu saldırıda ağır yaralanan Gölçek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı fakat tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Yapılan incelemeler sonucu, çevredeki güvenlik kameralarında 3 şüphelinin sokakta beklediği ve bekçileri görünce kaçtığı anlar kaydedildi. Ayrıca yaralı bekçinin ambulansla hastaneye götürüldüğü anlar da kameralara yansıdı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün hızlı müdahalesi ile saldırıyı gerçekleştiren B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEDEYDİ

Olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi ziyaret etmek için hastaneye gitti. Ancak Gölçek’in şehit olduğu haberi, hem emniyet camiasını hem de sevenlerini derin bir üzüntüye soktu.