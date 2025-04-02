Bağcılar’da Bekçi Saldırısında 4 Şüpheli Yakalandı

BAĞCILAR’DA BEKÇİYE SALDIRI

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik bir silahlı saldırı gerçekleşti. Bu saldırı sonucu Bekçi Uğur Gölçek, hayatını kaybetti. Olay, 2 Nisan 2025 tarihinde saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ta meydana geldi. Cadde üzerinde durdurulan 4 şüpheliye “dur” ihtarında bulunan bekçi ekibine silahla ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Gölçek, olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Ekipler, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan incelemelerde, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 şüphelinin sokakta beklediği ve bekçileri görünce kaçtığı anlar yer aldı. Ayrıca yaralı bekçinin ambulansla hastaneye götürüldüğü dakikalar da bu görüntüler arasında yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün hızlı müdahalesi ile, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar’da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEDEYDİ

Olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti. Ancak Gölçek’in şehit olduğu haberi, emniyet camiasını ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.