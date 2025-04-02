Bağcılar’da Şehit Olan Bekçi: 4 Gözaltı

İSTANBUL’DA BEKÇİYE SALDIRI

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bekçilere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda Bekçi Uğur Gölçek şehit oldu. Olay, 2 Nisan 2025 tarihinde saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ta meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 4 şüpheliye “dur” ihtarında bulunan bekçi ekibine ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Gölçek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANINDA KAMERALARDA

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde, 3 şüphelinin sokakta beklediği ve bekçileri gördüklerinde kaçtıkları anlar ortaya çıktı. Ayrıca, yaralı bekçinin ambulansla hastaneye götürüldüğü dakikalar da kameralar tarafından kaydedildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün hızlı müdahalesi sayesinde, saldırıyı gerçekleştiren B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEDEYDİ

Olay sonrası İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti. Ancak Gölçek’in şehit olduğu haberi, emniyet camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.