Bahar Aksu Cinayetinde Yeni Görüntüler Var

OLAYIN DETAYLARI

Cumhuriyet Mahallesi’nde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 07.00 civarında gerçekleşen olayda, 37 yaşındaki Bahar Aksu, sokak ortasında kendisini kaçırmaya çalışan kişiler tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Olay sonrası polis, hemen harekete geçerek soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan çalışmalarda, Bahar Aksu’yu hedef alan eski eşi Rüstem Elibol ile ona yardımcı olan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Polis, Aksu’nun çalıştığı otelin güvenlik kamerasına ulaşarak yeni görüntülere erişti. Bu görüntülerde, Rüstem Elibol’un arkadaşıyla birlikte olaydan önce Aksu’nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anlar yer alıyor.