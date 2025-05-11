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Bahar Aksu Cinayetiyle İlgili Görüntüler..

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OLAYIN DETAYLARI

Cumhuriyet Mahallesi’nde 5 Mayıs Pazartesi sabahı saat 07.00 civarında gerçekleşen olayda, 37 yaşındaki Bahar Aksu, kendisini kaçırmaya çalışan kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu ve hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından polis, soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan çalışmalar sonucunda, Aksu’nun eski eşi Rüstem Elibol ile ona yardım eden üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şüphelilerin çıkarıldığı mahkeme, onları tutuklayarak cezaevine gönderdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polis, olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, Rüstem Elibol’un bir arkadaşıyla birlikte Aksu’nun çalıştığı otele gidip keşif yaptığı anlar kaydedildi.

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