Bahar Candan’dan tepki çeken TikTok

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN HÜKÜMETİ

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, 2023 yılı içerisinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken anoreksiya tanısı alan Nihal Candan, sağlık problemleri sebebiyle tahliye edildi. Son dönemlerde sağlık sorunlarıyla yeniden yüzleşen Nihal Candan, uzun süre tedavi aldı. Nihal, 20 Haziran’da bu hastalık nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Nihal Candan’ın vefatından sonra, bazı iddialar magazin dünyasında geniş yankı buldu. Ailesinin acısı henüz tazeyken, kız kardeşi Bahar Candan’ın bugün TikTok’ta yaptığı paylaşım büyük bir tepki topladı. Bahar Candan, TikTok’ta “Beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim” ifadeleriyle dikkat çeken bir video paylaştı ve bu esnada dans etti.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları Bahar Candan’a sert eleştirilerde bulundu. Kullanıcılar, “Hiçbiriniz iyi değilsiniz. Tedavi olun”, “Nihal’in en büyük şanssızlığı, sanırım seninle bu yolu yürümüş olmasıymış” ve “Sen hastasın Bahar” gibi yorumlarla tepki gösterdi. Bu durum, sosyal medyada geniş bir tartışma yaratırken, Bahar Candan’ın paylaşımının uygunluğu üzerine çeşitli görüşler ortaya kondu.