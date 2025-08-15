Bahar Candan’ın Paylaşımı Tepki Topladı

SOSYAL MEDYA FENOMENİ NIHAL CANDAN’IN VEFATI

Sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden olan Nihal ve Bahar Candan, 2023 yılı içerisinde ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde bulunurken anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları yaşadığı için tahliye edilmişti. Hızla ilerleyen sağlık sorunlarıyla tekrar mücadele eden Candan, tedavi sürecinin ardından 20 Haziran’da yaşamını yitirdi.

Nihal Candan’ın vefatının ardından sosyal medyada bazı iddialar gündeme geldi. Kız kardeşi Bahar Candan’ın TikTok üzerinden yaptığı paylaşım ise dikkat çekti ve büyük tepki topladı. Bahar Candan, “Beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim” sözleriyle bir video paylaştı. Bu paylaşımda dans ettiği görüldü. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Bahar Candan’ın davranışını eleştirerek tepki gösterdi.

KULLANICILARDAN YORUMLAR

Birçok kullanıcı, Bahar Candan’a yönelik sert yorumlarda bulundu. “Hiçbiriniz iyi değilsiniz. Tedavi olun” gibi eleştirilerin yanı sıra, “Nihal’in en büyük şanssızlığı, sanırım seninle bu yolu yürümüş olmasıymış” ve “Sen hastasın Bahar” gibi ifadelerle de tepki gösterdiler. Bahar Candan’ın bu durumu sosyal medya üzerinde çokça konuşulmaya devam ediyor.