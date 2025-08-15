Bahar Candan’ın Tepki Çeken Paylaşımı

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN TUTUKLANMASI

Sosyal medya dünyasında bilinen isimler Nihal ve Bahar Candan, 2023 yılında ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ gibi ciddi suçlamalarla tutuklanmıştı. Cezaevinde geçirdiği süre içerisinde, sağlık sorunları nedeniyle Nihal Candan’a anoreksiya teşhisi konuldu. Yaşadığı sağlık problemleri dolayısıyla nihayetinde tahliye edildi. Ancak, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla tekrar boğuşan Nihal Candan uzun bir tedavi sürecinden geçti.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 20 Haziran tarihinde anoreksiya nedeniyle hayatını kaybetti. Nihal’in vefatının ardından bazı iddialar gündemde yer aldı ve magazin dünyasında geniş yankı buldu.

Nihal’in kaybından dolayı ailesinin acısı hala dinmemişken, kız kardeşi Bahar Candan’ın TikTok’ta paylaştığı video büyük tepkilere neden oldu. Bahar Candan, paylaşımında “Beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim” sözlerini kullandı ve bu sırada dans etti. Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı Bahar Candan’a karşı olumsuz yorumlar yaptı.

Kullanıcılardan bazıları, ‘Hiçbiriniz iyi değilsiniz. Tedavi olun’, ‘Nihal’in en büyük şanssızlığı, sanırım seninle bu yolu yürümüş olmasıymış’ ve ‘Sen hastasın Bahar’ şeklinde yorumlarla Bahar Candan’a tepki gösterdi. Bu tepkiler, Bahar’ın paylaşımının ardından sosyal medyada hızla yayıldı.