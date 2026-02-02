Bahar Candan İntihar Girişiminde Bulundu

Geçen yıl, sosyal medya fenomeni ablası Nihal Candan’ı yitiren Bahar Candan, intihar eyleminde bulundu.

BİR KUTU İLAÇ İÇTİ

Önceki akşam, annesi Umut Candan’a “Ablamın yanına gitmek istiyorum” mesajı gönderen Bahar Candan, ardından bir kutu ilaç alarak hayatına son vermeye çalıştı. Umut Candan’ın durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri, Bahar Candan’ı yaşadığı rezidansta bilinci kapalı halde buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü fenomen, Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılarak midesi yıkanarak hayata döndürüldü. Ablasının vefatının ardından sosyal medya üzerinden sıkça gündeme gelen Bahar Candan, yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yaşadığı zor zamanları aktaran Candan, “İnsanlar çok acımasız. Gülünce güldü diyorlar, ağlayınca şov yaptı diyorlar. Dayanamıyorum bu kadar acımasızlığa. Ablamı bu acımasızlık, zalimlik öldürdü. Şimdi beni öldürmeye çalışıyorlar. Keşke beni kurtarmasalardı” ifadelerini kullandı.