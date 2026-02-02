Altın Mevduat Payı Rize’ye Birincilik Getirdi

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN RALLİSİ

Küresel piyasalarda 2025 yılına damga vuran altın rallisi, Türkiye’deki bankacılık sistemine de ciddi bir şekilde yansıdı. Bankalarda bulunan altın mevduat hesaplarının parasal karşılığı son bir yılda yüzde 149,5 artarak 3 trilyon 403 milyar liraya ulaştı. Böylelikle altın hesaplarının toplam yurt içi mevduatlar içindeki oranı yüzde 7,8’den yüzde 13,3 seviyesine çıktı.

MEVDUAT PAYLARINDA DEĞİŞİM

Önceki dönemlerde döviz oranının en yüksek olduğu il olan Aksaray, 2025 sonu itibarıyla bu unvanını Rize’ye devretti. Mevduatı içinde altın ve döviz oranı en düşük iller ise sırasıyla yüzde 25,1 ile Ardahan, yüzde 25,4 ile Bitlis, yüzde 26,1 ile Şanlıurfa, yüzde 26,6 ile Diyarbakır ve yüzde 27,9 ile Kastamonu oldu. 2025 sonu itibarıyla toplam yurt içi mevduatın yüzde 45,6’sını oluşturan 11 trilyon 648,7 milyar liralık kısmının sahipleri ise İstanbul’daki mudiler oldu.

MEVDUAT HARİTASI

Yurt içi yerleşiklerin mevduat verilerine dayanarak, bankalarda altın mevduatlarının parasal karşılığının bir yılda yüzde 149,5 oranında artış gösterdiği belirtildi. Altın hesaplarının 2024 sonundaki yurt içi mevduat payı yüzde 7,8 iken, 2025 sonunda bu oran yüzde 13,3’e yükseldi. Küresel finansal alanda 2025’e damgasını vuran altın furyası Türkiye’yi de etkiledi. Yastık altındaki fiziki altın birikimlerinin dışında, bankalardaki altın mevduat hesaplarının hacmi bir yılda iki katından fazla büyüyerek artış gösterdi.

BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ait 2025 sonu itibarıyla derlenmiş bankacılık istatistiklerinin yer aldığı Fintürk verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı bir yılda yüzde 45,4 artışla 25 trilyon 549,9 milyar liraya yükseldi. Bu miktarın 16 trilyon 67,3 milyar liralık kısmı TL cinsinden, yaklaşık üçte biri ise altın mevduatı olarak kaydedildi. Toplam 9 trilyon 482,6 milyar liralık bölüm ise döviz mevduatları tarafından oluşturuldu.

ENFLASYON ETKİLERİ

Geçtiğimiz yıl TL mevduatlarının cari olarak yüzde 35,7 oranında bir artış kaydettiği gözlemlenirken, döviz mevduatındaki nominal büyüme, özellikle altın payının artışıyla birlikte yüzde 65,4’e kadar ulaştığı belirlendi. 2025 yılı içerisinde TÜFE bazında yüzde 30,89 olan enflasyon dikkate alındığında, “reel” bazda TL mevduat hacminde yüzde 3,7, döviz mevduatında yüzde 26,4 ve toplam mevduat hacminde ise yüzde 11,1 oranında bir genişleme yaşandığı tespit edildi. 2024 sonunda toplam mevduat hacminin yüzde 32,6’sını oluşturan döviz tevdiat hesaplarının payı, son bir yılda 4,5 puan artış göstererek yüzde 37,1’e ulaştı.