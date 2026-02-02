Şi Cinping: Yuanın Küresel Rezerv Para Olması Gerekiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin yuanının global ölçekte etkili bir rezerv para birimi olmasına yönelik çağrıda bulundu. Şi, Çin Komünist Partisi’nin teorik yayın organı Qiushi’de kaleme aldığı yazıda, Çin’in uluslararası ticaret, yatırım ve döviz piyasalarında etkin olarak kullanılabilecek bir para birimi oluşturması gerektiği görüşünü paylaştı. Bu hedefe ulaşmak için, etkin bir para politikası yürütebilme kapasitesine sahip güçlü bir merkez bankası, rekabet edebilecek finansal kurumlar ve uluslararası sermaye çekebilen finans merkezlerinin önemine dikkat çekti.

SEKTÖREL BELİRSİZLİK ARTMAKTA

Açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliklerin arttığı, ABD dolarının değer kaybettiği ve merkez bankalarının rezerv stratejilerini yeniden gözden geçirdiği bir dönemde yapıldı. Bunun yanı sıra, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, daha önceki ifadelerinde yuanın çok kutuplu bir uluslararası para sistemi içinde diğer para birimleriyle rekabet edebileceğini dile getirmişti.

KÜRESEL REZERVLERDE YUANIN PAYI

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla ABD doları, küresel rezervlerin yaklaşık yüzde 57’sini, euro ise yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Yuanın bu rezervlerdeki payı ise yalnızca yüzde 1,93 seviyesinde kalmaktadır.