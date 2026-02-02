Akyazı Mahallesi’ndeki Yangında İki Kişi Hayatını Kaybetti

akyazi-mahallesi-ndeki-yanginda-iki-kisi-hayatini-kaybetti

KIRSAL ALANDA YANGIN PANİĞİ

Kırsal Akyazı Mahallesi’nde bir ikamette, nedeni henüz tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, KORKUTAN BULGULAR

İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından, olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hamit K, Azize K, Hüseyin K. ve Ahmet K. adlı kişilerin yerde hareketsiz halde bulunduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Hamit K. ve Azize K’nın yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Yaralılardan Hüseyin K. ve Ahmet K. ise acil olarak ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

HASTANEDE CİDDİ DURUMDA BULUNUYORLAR

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi üzerine yapılan çalışmalara devam ediliyor.

