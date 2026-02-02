Hind Kabawat: Değişim Mücadelesinde Tek Kadın Bakan

Suriye’nin geçiş hükümetinde Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı olarak görev üstlenen Hind Kabawat, kabinedeki tek kadın bakan olma durumuyla birlikte zorlu bir değişim süreci yürütüyor. Hükümetin ilk gününde Cumhurbaşkanı Ahmed al-Sharaa’ya “Neden başka kadın yok?” sorusunu yönelttiğini kaydeden Kabawat, bu konunun çözülmesine yönelik kendisine ileride yeni atamalar yapılacağına dair söz verildiğini aktarıyor.

GEÇİŞ HÜKÜMETİ ZORLUKLA KARŞILAŞIYOR

Aralık 2024’te Esad ailesinin uzun süredir iktidarda bulunduğu dönem sonrasında isyancı güçlerin Şam’a girmesiyle kurulan geçiş hükümeti, ilk aylarda önemli zorluklarla yüz yüze geldi. Binlerce insanın hayatını kaybettiği mezhepsel çatışmalar, özellikle azınlık toplulukları arasında hükümetin otoritesine yönelik tepkiye yol açtı. Geçmişte sürgünde muhalefet liderliği yapmış olan Kabawat, hükümetin bazı hatalar yaptığını kabul ediyor. Ancak, “Geçiş dönemlerinde hatalar olur” diye ekliyor.

DAHA FAZLA KADIN TEMSİL İHTİYACI

Kabawat’ın sorumluluğu, iç savaşın en kötü etkilerini yaşayan kesimleri kapsıyor. Yetim ve dullardan, Esad döneminde hayatını kaybeden binlerce insanın ailelerine, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin barınma ve iş gücü sorunlarına kadar uzanan geniş bir dosya ile ilgileniyor. Birleşmiş Milletler’e göre, nüfusun yaklaşık yüzde 90’ı yoksulluk sınırının altında kalırken; Dünya Bankası, ülkenin yeniden inşası için en az 200 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu tahmin ediyor.

SORUNLARA YARDIM ELİ UZATILIYOR

Bakan Kabawat, hem kuzeyde Kürt güçleriyle yaşanan çatışmalar sonrasında Halep’teki sığınaklarda incelemeler gerçekleştirdi, hem de güneyde Dürzilerle Beduinler arasında meydana gelen şiddet olaylarının ardından bölgeye yardım ulaştırmaya çalıştı. Ayrıca güvenlik güçleri ile bağlantılı olduğu iddia edilen cinsel saldırı vakalarında mağdur ailelerle temas kurdu. Kabawat, tüm bu zorlukların yanında aşırı adım atılması gerektiğini savunan eleştirileri de sürdürüyor.

GÜVEN İNŞASI ZAMANA İHTİYAÇ DUYUYOR

Güvenin yeniden inşa edilmesinin zaman alacağını belirten Kabawat, “50 yıllık bir diktatörlükten sonra insanların ‘size güveniyoruz’ demesi kolay değil” diyerek bu sürecin yalnızca devlet ile toplum arasında değil, toplumun farklı kesimlerinin de birlikte yürütmesi gerektiğini vurguluyor.

KADINLARIN TEMSİL ORANI DÜŞÜK

Kuzeybatı İdlib kentinde kadınlara hitap eden Kabawat, geçiş parlamentosu için yapılan dolaylı seçimlerde bölgeden hiç kadın seçilememesini eleştirerek, ülke genelindeki kadınların meclisteki temsil oranının sadece yüzde 4’te kaldığını belirtti. Kabawat, kadınların siyasi süreçlerde daha stratejik ve örgütlü hareket etmesi gerektiğini dile getiriyor. Eleştirilerin kendisinin “vitrin süsü” olarak kabinede görev aldığı yönündeki iddialarına ise kesin bir dille karşı çıkarak, “Kendimi bir azınlık ya da sadece bir kadın olarak görmeye başlarsam meşruiyetimi kaybederim” diyor.

SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Uluslararası toplumdan gelen yüz milyonlarca dolarlık yardımlar ve bazı yaptırımların kaldırılmasına rağmen, Suriye’nin yeniden inşası hâlâ yavaş ilerliyor. Güvenlik sorunları ve bölgesel gerilimler, bazı bağışçı ülkelerin temkinli davranmasına neden oluyor. Kabawat, halkın beklentileri ile sınırlı kaynaklar arasında sıkıştığını kabul ederek, “İnsanların acısını görüyorum ve bundan kendimi sorumlu hissediyorum” diyor. Tüm zorluklara rağmen, görevine devam edeceğini de özellikle vurguluyor.