Bahar Dizisi Ecem Özkaya İle Şaşırttı

BİLGİLER ŞAŞIRTICI

Bahar dizisi, Show TV ekranlarında hızla devam ederken, son gelişmeler izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Nihal Yalçın ve Emre Karayel gibi tanınmış isimleri barındıran Bahar dizisinde şok edici ayrılıklar gündeme gelmeye başladı.

AYRILIK RÜZGARLARI

Son zamanlarda gerilim ve tansiyonun yükseldiği Bahar dizisi, adım adım sezon finaline yaklaşırken, ayrılık haberleri de sıklıkla gündeme geliyor. Her bölümünde izleyicilerini merakta bırakan Bahar dizisinde, Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya’nın bu popüler projeye veda edeceği iddiaları ortaya atıldı.