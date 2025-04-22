Bahar Dizisinde Ayrılıklar Başladı

Yeni SEZON FİNALİ GELİYOR

Bahar dizisi, Show TV ekranlarında yayınlanan yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekiyor ve sezon finali öncesi izleyicileri tedirgin eden olaylar yaşanıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Nihal Yalçın ve Emre Karayel gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide ayrılık rüzgarları esmeye başladı.

GERİLİM DOLU SAHNELER ARTARKEN

Dizide son haftalarda gerilim dolu sahneler artarak devam ediyor. Özellikle Demet Evgar cephesinde gelişen olaylar, hayranlarını endişelendiriyor. Daha önce de hatırlatıldığı üzere, Demet Evgar’ın başrolünde olduğu ve bir dönem izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Avlu dizisinin yeniden ekranlara dönme ihtimali gündeme gelmişti.