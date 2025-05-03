Bahar Havası Geliyor, Sıcaklıklar Yükseliyor!

Serin Hava Etkisini Kaybediyor

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte İstanbul’da etkisini sürdüren soğuk, yağışlı ve kuvvetli poyrazlı hava nihayet yerini bahar havasına bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Raporda, Kuzey’den gelen soğuk hava dalgasının etkisinin kaybolmasıyla İstanbul’da sıcaklıkların kademeli olarak artacağı ve 22-25 dereceye yükselebileceği belirtildi.

Bahar Havası Başlıyor

AKOM’un duyurusuna göre, bugün (3 Mayıs 2025) itibarıyla İstanbul’da kuzey rüzgârlarının etkisi azalıyor ve bulutlu gökyüzü yerini daha açık havaya bırakıyor. Bu değişim, hava sıcaklığının yükselmesini sağlayacak. Yeni haftada sıcaklıkların, mevsim normalleri olan 20-22 dereceye, bazı yerlerde 1-3 derece daha fazla, yani 25 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklık artışı, son günlerde soğuk ve yağışlı havadan etkilenmiş İstanbullular için sevindirici bir haber. AKOM, güneşli ve ılıman havanın hafta boyunca süreceğini, ancak sabah ve gece saatlerinde pus ve sis oluşabileceğini, bu durumun trafik için dikkat gerektirdiğini vurguladı.