“Bahar Havasına Kış Arası”

HAFTA BAŞINDA SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİ

Ülkenin büyük bir kesiminde bu gün sağanak hava koşulları etkili oluyor. Marmara Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ve hava sıcaklığı yaklaşık 5 derece düşecek. İstanbul Valiliği, yarından itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi. Cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava Ankara’yı da etkisi altına aldı ve bahar havasına ara verdi. Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu tahminlerini paylaştı. Pazartesi ve Salı günleri Ankara’da sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba gününde hava sıcaklığı 10 dereceye düşmesi öngörülüyor. İstanbul’da da bu hafta sağanak yağışlar etkili olacak ve kapalı hava etkisini sürdürecek. Bugün 17 derece olan sıcaklığın, Pazartesi günü 9 dereceye düşmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVA UYARISI

İstanbul Valiliği, sıcaklıkların düşmesine karşı halkı uyardı ve şu açıklamayı yaptı: “Ülkemizin 07 Nisan 2025 Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava etkisi altına girecek.” Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) bölgesinden başlayarak hafta boyunca azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sıcaklıkların 5 ila 7 derece; iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

YAĞIŞLARA DİKKAT

Yağışların 7 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul’da yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 8 Nisan 2025 Salı günü bölgenin doğusunda, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile birlikte buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının dikkatle takip edilmesi gerekiyor.