Baharı Bekleyenlere Hava Durumu Uyarısı!

HÜSEYİN KÖSE’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Hüseyin Köse, halk arasında “kocakarı soğukları” olarak bilinen ve mart ayında etkili olabilecek soğuk hava dalgaları hakkında önemli bilgiler verdi. Köse, mart ayının hava koşulları açısından oldukça aldatıcı ve sürprizlere açık bir dönem olduğuna dikkat çekerek, “Mart ayı bitmeden kış koşullarını yeniden yaşayabiliriz. ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ sözünü unutmamak lazım.” şeklinde konuştu.

2025 YILINDA KOCAKARI SOĞUKLARI BEKLENMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine atıf yapan Köse, 2025 yılı Mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde olmasının beklendiğini belirtti. Bu nedenle, bu yıl için halk arasında bilinen anlamda ‘kocakarı soğukları’ yaşanmayacağını ifade etti.

KÜREK HAZIRLIĞINA DİKKAT!

Fakat Köse, mart ayının “şakacı bir ay” olduğunu hatırlatırken, “Mart ayında hava bir anda değişebilir. Bahar gibi başlayan bir gün, akşamına kış soğuklarına dönüşebilir. Bu yüzden dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor.” dedi. Köse, “Bu, kış bitti anlamına gelmez. Mart ayı şakacı ve sürprizlere açık bir aydır. Sonrasında hava koşullarının yeniden soğuma ihtimali var. Kış kapıda olabiliyor, bu yüzden dikkatli olunmalı. ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözünü bir yere not ediniz. Zira mart henüz bitmedi ve ikinci yarısında kış koşulları yeniden yaşanabilir.” diye ekledi.

MART AYININ İLK 8 GÜNÜYLE HAVA TAHMİNİ YAPILIRDI

Köse, geçmişte Anadolu’da yaşayan halkın, bilimsel tahmin araçları olmadan doğa gözlemleriyle hava tahminleri yaptığını hatırlatarak, “Atalarımız, mart ayının ilk 8 gününü gözlemleyerek o yıla dair hava tahmini çıkarırlardı. Mart, o dönemde yılın ilk ayı kabul edilirdi ve her günü, önümüzdeki sekiz aya denk gelecek şekilde değerlendirilirdi. Tarım işleri buna göre düzenlenirdi.” dedi. Bu kültürel mirasın korunması gerektiğini vurgulayan Köse, “Ben de elimden geldiğince bu değerli bilgileri hatırlatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorum.” ifadesini kullandı.

TEKNOLOJİYLE BÜYÜK İLERLEMELER KAYDEDİLDİ

Meteoroloji biliminin gelişen teknoloji ile önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Köse, özellikle son 30 yılda süper bilgisayarlar, uydu ve radar sistemleri ile otomatik gözlem istasyonları sayesinde hava olaylarının çok daha isabetli tahmin edilebildiğini söyledi. Köse, hava tahminlerinin milyonlarca insanın günlük yaşamını etkileyen kritik bir alan olduğunu vurgulayarak, meteoroloji mühendislerinin doğru bilgi ile toplumu bilinçlendirmek için gayret ettiklerini dile getirdi.