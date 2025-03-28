Bahçeli, Babacan’ı Bayram İçin Aradı

DEVA PARTİSİ VE MHP ARASINDA YENİ BİR GELENEK BAŞLIYOR

Aralarında dostane bir ilişki olan DEVA Partisi ve MHP, uzun bir aradan sonra ilk kez Ramazan Bayramı vesilesiyle bayramlaşma gerçekleştiriyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ramazan Bayramı’nı kutlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sağlık ve sıhhat temennisinde bulundu. Bu özel buluşma, iki parti arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak.

PARTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ DERİNLEŞİYOR

DEVA Partisi ve MHP arasında bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan bayramlaşma, iki parti arasındaki dostluk bağlarının pekişmesine olanak tanıyor. Babacan’ın Bahçeli ile gerçekleştirdiği sohbet, bu yeni geleneğin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bayramlaşma, sadece kutlamanın ötesinde, siyasi ilişkilerin gelişimi açısından da önemli bir adım niteliği taşıyor.