Bahçeli: Belediye Başkanları Yargılanmalı Ekim’de

MHP’nin Genel Başkanı Bahçeli, Sabah gazetesinde yer alan röportajında güncel konuları değerlendirdi. Röportaj sırasında Bahçeli, belediye başkanlarına yönelik yargılamalar hakkında düşüncelerini paylaştı.

İDDİANAMELERİN GEREKLİLİĞİ

Bahçeli, tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianamelerin hazırlanması gerektiğini ifade etti. “Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır. Ekim ayı içerisinde iddianameler hazırlanmalı, kamuoyu ile paylaşılmalı ve mahkemeler başlamalıdır. Ve kısa zamanda da sonuçlanabilecek bir çalışma ortamına girebilmelidir. Bunu da yapabilecek çok değerli yargı mensubu var, bunlara da güvenmeliyiz.” dedi.

ERDOĞAN’A DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmasına destek vermek istediğini belirten Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızla dostluktan ziyade bulunduğu makama karşı MHP’nin gösterdiği bir özen ve saygı vardır. Bu saygı samimiyetle karşılıklı olduğu zaman da birlikte düşünme ve paylaşma noktasına sizi taşır. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza tam destek veriyoruz.” ifadesinde bulundu. Özellikle 15 Temmuz sonrası Erdoğan’ın katkılarının önemli olduğunu vurguladı. “Eğer tekrar bir cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü zaman MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz.” diye ekledi.

BARİŞ VE TAHLİYE TALEPLERİ

Bahçeli, Terörsüz Türkiye çalışmalarıyla ilgili olarak yasal düzenlemelerin önemine değinerek, Meclis’teki komisyonun verimli çalışmaya devam ettiğini belirtti. Ahmet Türk’ün görevden alınmasını eleştiren Bahçeli, “Türkiye’de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli.” dedi. Ahmet Özer için de benzer bir şekilde tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı ve “Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer’in tahliye edilmesi gerekiyor.” ifadesinde bulundu. Bu iki konunun birbirinden ayrılması gerektiğini sözlerine ekledi.