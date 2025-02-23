Bahçeli’den Anlamlı Çelenk Mesajı

KONGRE HAZIRLIKLARI

AK Parti’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Kongrede 75 asil, 35 yedek MKYK üyesi seçilecek. Ayrıca, 15 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK), üç kişilik Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ile beş kişilik Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için de seçim işlemleri yapılacak.

BAHÇELİ’DEN ANLAMLI ARMAĞAN

Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kongreye özel bir çiçek aranjmanı yolladı. Bahçeli’nin gönderdiği aranjmanda yer alan 1071 adet gül, Malazgirt Zaferi’ni; 1453 adet karanfil, İstanbul’un Fethi’ni; Türk Bayrağı çerçevesi, birlik ve dayanışmayı; 23 beyaz orkide ise AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil ediyor. MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir.” denildi.