Bahçeli’den Buldan’a Telefon Görüşmesi

Türkiye Tarihinde Yeni Bir Dönem

Türkiye, önemli bir dönüm noktasından geçiyor. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası, bu sürecin mimarı olarak görülen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, demokratik bir diyalog için DEM’li isimlerle telefon görüşmeleri yapmaya başladı. Bahçeli’nin, Öcalan’ın çağrısına duyduğu memnuniyeti ifade etmek amacıyla önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı, daha sonra tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk’ü aradığı ve en son Pervin Buldan ile de görüştüğü öğrenildi.

Bahçeli’nin Teşekkürü

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Pervin Buldan, Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair önemli bilgiler paylaştı. Bahçeli’nin sözlerini aktaran Buldan, “Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum. Elimden geleni yapacağım.” ifadelerini kullandığını belirtti.

Öcalan’ın İdamı ve Sürece Sahip Çıkma Meselesi

Bahçeli’nin sürece katkısını öne çıkaran Buldan, “Öcalan’ın idamını isteyen, elinde iple dolaşan bir insanın sürece sahip çıkması, ‘Bu sürecin ilerleyebilmesi için elimden geleni yapacağım’ demesi çok önemli.” şeklinde konuştu. 1 Ekim itibarıyla yaşananların Bahçeli şahsında değerli olduğunu düşündüğünü dile getiren Buldan, bu yaklaşımın Öcalan tarafından da çok kıymetli bulunduğunu ifade etti.