Bahçeli’den Buldan’a Teşekkür Mesajı

TÜRKİYE TARİHİ GÜNLER YAŞIYOR

Türkiye, önemli bir dönemden geçiyor. PKK’nın lideri olan Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası, süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM’li isimlerle temas kurmaya başladı. Öcalan’ın çağrısından memnuniyetini iletmek amacıyla ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı, ardından tutuklu Selahattin Demirtaş’ı ve Ahmet Türk’ü arayan Bahçeli, en son Pervin Buldan ile görüştü.

BAHÇELİ’DEN BULDUK’A TEŞEKKÜR

Halk TV muhabiri İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı. Buldan, Bahçeli’nin “Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum. Elimden geleni yapacağım.” ifadelerini kullandığını belirtti.

ÖCALAN’A DESTEK VE BAHÇELİ’NİN ROLÜ

Bahçeli’nin bu süreçteki rolünün önemine de değinen Buldan, “Öcalan’ın idamını isteyen, elinde iple dolaşan bir insanın sürece sahip çıkması, ‘Bu sürecin ilerleyebilmesi için elimden geleni yapacağım’ demesi çok önemli.” dedi. 1 Ekim itibariyle yaşananların Bahçeli’nin şahsında çok kıymetli olduğunu vurgulayan Buldan, bu durumun Öcalan tarafından da değerli görüldüğünü belirtti.