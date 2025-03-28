Bahçeli’den CHP’ye Sert Eleştiriler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden CHP’yi sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, “DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’ın sağduyu ve soğukkanlı açıklamaları ‘Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz’ sözleri değerli ve takdire şayandır” ifadesini kullandı.

RAMAZAN BAYRAMI’NIN ANLAM VE ÖNEMİ

Bahçeli, “Mübarek Ramazan ayını müteakiben müşerref ve müyesser olduğumuz bayram günlerine ulaşmanın bir yanda bahtiyarlığını diğer yanda burukluğunu yaşıyoruz” şeklinde değerlendirdi. Ramazan’ın sonunda gelen bayramın, oruç ibadeti ile kazanılan maddi ve manevi mükafatların bir yansıması olduğunu belirtti. “Bayram, barış ve kardeşlik hissiyatının kuvveden fiile geçtiği, kucaklaşma ve kaynaşma ihtiyacının kuvvetlenip filiz filiz gerçekleştiği muazzez dönemlerdir” dedi.

YOLSUZLUK IDDİALARI VE SORUŞTURMALAR

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık iddialarına dikkat çekerek, bu konuların hukuk devleti açısından bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. “19 Mart 2025 ile 23 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye’yi sokaklara sıkıştırmak ve nefes alamaz hale getirmek amacıyla dışarıdan tazyikli faşizan bir kalkışma yaşanmıştır” ifadesini kullandı. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi; yan kesicilerin, yol kesenlerin, haram yiyenlerin eline hapsedilmiştir” dedi.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE DEMOKRASİ

Bahçeli, hukukun her zaman üstün olması gerektiğini belirterek, “Demokrasi ile hukuku çatıştırmak, ihanetle milli iradeyi örtmeye çalışmak, seçilmiş bahanesiyle çok ciddi suçlamaların odağında yer alan şahısları haksızca aklamaya çabalamak anarşiye ve asayişsizliğe kati hizmettir” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yolsuzluk iddialarıyla ilgisi bulunan kişilerin tutuklandığını hatırlattı.

CHP VE SİYASETİN ETKİSİ

Bahçeli, CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı şer ve şiddet cephesi açtığını, bu partinin iç dinamiklerinin sorunlarla dolu olduğunu ifade etti. “CHP’nin gizli hesabı iktidarı sokakla devirmek” şeklinde bir iddiada bulundu. Ayrıca, “Ülkemizin itibarı, demokrasi ve hukuk güvenliği hedef yapılmıştır” sözlerine yer verdi.

Bahçeli son olarak, “Bu duygu ve düşüncelerle doğudan batıya, kuzeyden güneye hayatın çilesini omuzlarına almış vatan ve millet evlatlarını selamlıyor Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum” diyerek mesajını sonlandırdı. “Mübarek Ramazan Bayramımız kutlu olsun” temennisinde bulundu.