Bahçeli’den İmamoğlu’na Soruşturma Eleştirisi

BAHÇELİ’DEN İMAMOĞLU’NA ELEŞTİRİLER

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişi soruşturmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İmamoğlu’nun “soruşturmalarını yok sayarak üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövdüğünü” belirterek, “Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür” dedi. Bu açıklamaların ardından MHP Genel Merkezi, Bahçeli’nin İmamoğlu hakkındaki yazılı basın açıklamasını paylaştı.

İMAMOĞLU’NUN BİLDİK TAVRI

İmamoğlu, bugün farklı kesimlerden aktörlerin katıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, üst perdeden konuşmanın yanı sıra “ülkenin bilirkişisi pozları” vererek, Sayın Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere yargı, siyaset ve her türlü kurum hakkında eleştirilerde bulundu. Bahçeli, İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sorumluluklarını yok sayarak, “üstüne vazife olmayan, görev ve yetki sahasında bulunmayan” konularda talihsiz değerlendirmeler yaptığını dile getirdi.

SORUMLULUK VE SİYASİ AHLAK

Bahçeli, İmamoğlu’nun kendi aklını bir kenara bırakıp başkalarının aklını rehber edinmesi bir yana, İstanbul’u zor dönemlerde yüzüstü bıraktığını itiraf edemediğini vurguladı. “Felaket dönemlerinde tatil hakkını kullanan İmamoğlu’nun siyasi ahlak ve etik ihlalinde eşik tanımadığı herkesin malumudur” ifadesini kullandı. Bahçeli, İstanbul’un yıllarını çalan İmamoğlu’nun “sorumluluktan kaçışı” ile makul ve meşru eleştirileri “sözde hukuk ve sistem sorununa” bağlamasını “asla doğru ve masum görülemeyecektir” diye belirtti.

HUKUK YERİNİ BULACAK

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, “Dahası ne rejim ne de sistem sorunu söz konusudur” dedi. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhurbaşkanını sorgulamaya kalkmasının “potansiyel bir hazımsızlık” olduğunu söyleyen Bahçeli, “Anlaşılan İmamoğlu hem siyasi hem de hukuki darboğazdadır” diye ekledi. Ayrıca bağımsız ve tarafsız yargının, İmamoğlu ve onunla birlikte hareket edenlerin peşinde olacağını, eğer bir suç varsa bedelinin hukuk önünde ödeneceğini ifade etti.

İMAMOĞLU’NUN GÖREVİNDEN İSTİFA ETMESİ

Bahçeli, İmamoğlu’na çeşitli tavsiyelerde bulundu. Bu bağlamda, İmamoğlu’nun CHP’den, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etmeye düşünebileceğini belirtti. Bu adımın “belediye hizmetlerinin aksamasına engel” olacağını vurguladı ve İmamoğlu’nun, kendisini destekleyen bir sade vatandaş olarak ortaya çıkmasını önerdi.

SEÇİM GÜNDEMİ VE ELEŞTİRİLER

Bahçeli, bu süreçte İmamoğlu’nun rakiplerinin partide neler söyleyeceğinin merak konusu olduğunu da dile getirdi. İmamoğlu’nun “ikbal kaygısıyla” siyaset yapmakla eleştirse de ifade ettiklerinin ikbal kaygısından öte olmadığını belirtti. Ekrem İmamoğlu, eğer kendisini “Türkiye’yi ayağa kaldırabilecek” bir lider olarak görüyor ve bu potansiyele sahip olduğunu düşünüyorsa, “siyasi ve ahlaki tutarlılık” gereği birtakım adımlar atması gerektiğine dikkat çekti.