Bahçeli’den İmamoğlu Yorumu: Kimse Dokunulmaz Değil

SÜREÇ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE VURGU YAPIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde gözaltına alınması, Türkiye siyasetine damga vurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gerçekleşen operasyona dair yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, hukukun üstünlüğüne dikkat çekerek, “Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir,” dedi. İmamoğlu hakkında yürütülen adli süreci “sabır ve sağduyu” ile karşılamanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

HUKUKUN EŞİTLİĞİNE İKAZ

Bahçeli, Türkiye’nin milli, üniter ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu ifade ederek, “Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun, normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ideolojik, politik ya da ekonomik üstünlüğe sahip değildir,” şeklinde konuştu. Türk yargısının bağımsız, tarafsız ve objektif olduğunu savunan Bahçeli, “Mahkeme marifetince suç sabit görülene kadar masumiyet esastır,” diyerek hukuki sürece güveninin tam olduğunu belirtti.

Operasyonu “darbe” olarak tanımlayan bazı yaklaşımları eleştiren Bahçeli, “Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmaktır. Bu, cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur,” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin istikrarını ve huzurunu tehlikeye atanların mevcut olduğunu öne sürdü.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN DİKKATLİ OLMALIYIZ

Bahçeli, Türkiye’nin şiddetsiz, terörsüz ve huzur dolu bir geleceğe adım attığını ifade ederek, “İçimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara karşı azami dikkat göstermeliyiz,” diye ekledi. MHP’nin “Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele” çalışmasını öven Bahçeli, bu konudaki hassasiyetlerini gösterdi. Ayrıca, şiddetin insanlık değerlerine verdiği zararı vurguladı ve terörle mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.