Bahçeli’den Kongreye Anlamlı Çelenk Gönderisi

AK PARTİ’NİN KONGRESİ BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR

AK Parti’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu’nda yapılacak. Bu kongrede 75 asil ve 35 yedek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesinin belirlenmesinin yanı sıra, 15 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK), üç kişilik Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ile beş kişilik Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için de seçim yapılacak. Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin kongresine özel olarak bir çiçek aranjmanı gönderdi.

BAHÇELİ’DEN ANLAMLI ÇİÇEK ARANJMANI

Bahçeli’nin gönderdiği özel çiçek aranjmanı, milli birlik ve kardeşliği simgeliyor. Bu aranjman içerisinde yer alan 1071 adet gül, Malazgirt Zaferi’ni; 1453 adet karanfil, İstanbul’un Fethi’ni; Türk Bayrağı çerçevesi, birlik ve dayanışmayı; 23 beyaz orkide ise AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil ediyor. MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir.” denildi.