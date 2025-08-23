Bahçeli’den Özel’e Tepki: TBMM Boşuna Toplanmamalı

BAHÇELİ’DEN CHP’YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmasına yanıt vererek yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağını duyurması ve bunu Gazze istismarıyla temellendirmesi, boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir. Her ihtimali dikkate alan atılgan, cesur ve çevik siyasi iradenin kararıyla somutlaşan Türkiye’nin duruşu, bölgesel ve küresel bağlamda paylaştığı ısrarlı görüşler ortadadır. Bu nedenle TBMM’nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur.” şeklinde ifade etti.

GELİŞEN İNSANİ DRAM

Gazze’de yaşanan açlık ve kıtlığa dikkat çeken Bahçeli, 1943 yılında yaşanan Bengal Kıtlığı’nı aratmayacak bir durumun geliştiğini belirtti. Uluslararası insan haklarının ihlal edildiğini vurgulayan Bahçeli, “Dünya’nın Gazze’deki benzerine pek az sahne olduğu seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliam cinneti yaşanıyor.” dedi. Bahçeli, “İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi, Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü’nün teşkiliyle hemen Gazze’ye gönderilmesi, ayrıca ambargo ve yaptırımların gündeme alınması acilen hayata geçirilmelidir.” diye ekledi.

ULUSLARARASI CEMİYETİN TUTUMU

Alaska Zirvesi’ne de atıfta bulunan MHP lideri Bahçeli, “Gazze’deki başarısız uluslararası toplumun, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkesin ötesinde barış anlaşmasıyla çözme arzusu, aslında güvenlik telaşından başka bir şey değildir.” açıklamasında bulundu.

BARİŞ KUŞAĞI HEDEFİ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Bahçeli, Türkiye’nin iç barış ve toplumsal huzuru sağlama çabasının büyük olduğunu belirtti. Bahçeli, “Yeni yüzyılda Türkiye’nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda kaybolmayan bir barış kuşağı oluşacağına inanıyorum. Bu konuda dürüst, yürekli ve yoğun faaliyetler takdir toplamaktadır.” ifadelerini kullandı.