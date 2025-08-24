Bahçeli’den Özel’e Tepki: TBMM’ye Gerek Yok

BAHÇELİ’DEN CHP’YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırma kararına yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin somut duruşunun bölgesel ve küresel bağlamda net olduğunu belirterek, “Bu nedenle TBMM’nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur” dedi.

GAZZE’DEKİ KITLIĞA DİKKAT ÇEKİYOR

Bahçeli, Gazze’de yaşanan açlık ve kıtlığa vurgu yaparak, mevcut tablonun 1943’teki Bengal Kıtlığı’nı hatırlattığını belirtti. Uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini ifade eden Bahçeli, “Dünya’nın Gazze’deki gibi seri cinayetler ve katliamlarla birkaç sahneye tanıklık ettiğini” dile getirdi. Bahçeli, ayrıca “Bilhassa İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi, Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü’nün teşkiliyle gecikmeksizin Gazze’ye gönderilmesi, ilave ambargo ve yaptırımların hayata geçirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI TOPLUMUN KAYITSIZLIĞI

MHP lideri Bahçeli, Alaska Zirvesi’ne de değinerek, “Gazze’de sınıfta kalan uluslararası toplumun, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkesin ötesinde barış anlaşmasıyla çözme arzusunun güvenlik telaşından başka bir şey olmadığını” ifade etti.

BARIŞ KUŞAĞI HEDEFİ

Terörsüz Türkiye sürecine de dikkat çeken Bahçeli, Türkiye’nin iç barış ve toplumsal huzurunu saslamak için gösterdiği çabaların büyük olduğunu belirtti. “Yeni yüzyılda Türkiye’nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamet temelli diplomatik hamleleriyle etrafımızda sürekli bir barış kuşağının tezahür edeceğine inanıyorum. Bu konuda dürüst, yürekli ve yoğun faaliyetler takdir toplamaktadır” diyerek, gelecek için umut verici bir mesaj verdi.