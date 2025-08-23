Bahçeli’den Özel’e Yanıt: TBMM Çağrısı Gereksiz

BAHÇELİ’DEN CHP’YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmasına yazılı açıklama ile tepki verdi. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir” dedi. Bahçeli, Türkiye’nin duruşunun uluslararası düzeyde net olduğunun altını çizerek, “Bu nedenle TBMM’nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur” ifadesini kullandı.

GAZZE’DEKİ DRAM VE TARİHİ BENZETME

Gazze’de yaşanan açlık ve kıtlığa da değinen Bahçeli, bu durumun 1943 yılındaki Bengal Kıtlığı’na benzer bir tablo oluşturduğunu belirtti. Uluslararası insan haklarının hiçe sayıldığına dikkat çeken Bahçeli, “Dünya’nın Gazze’deki seri cinayet ve sistematik katliam hadiselerine tanıklık etmesi pek az örnekle karşılaştırılabilir” dedi. Bahçeli, İsrail’e yönelik silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve ambargo gibi önlemlerin bir an önce gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı.

ALASKA ZİRVESİ VE GÜVENLİK

Bahçeli, Alaska Zirvesi’ne de değinerek, “Gazze’de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkesin de ötesinde barış anlaşmasıyla çözme arzusu, esasında güvenlik endişesinden kaynaklanmaktadır” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Son olarak, Türkiye’nin iç barış ve toplumsal huzurunu sağlama konusundaki çabalarının büyük önem taşıdığını belirten Bahçeli, “Yeni yüzyılda Türkiye’nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamet temelli diplomatik hamleleriyle çevresinde kalıcı bir barış kuşağı oluşacaktır. Bu alanda duruş ve yoğun faaliyetler takdir edilmektedir” şeklinde konuştu.