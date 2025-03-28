Bahçeli’den Ramazan Bayramı Mesajı

DEVLET BAHÇELİ’DEN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden CHP’ye ağır eleştiriler yöneltti. Bahçeli, “DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’ın sağduyu ve soğukkanlı açıklamaları ‘Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz’ sözleri değerli ve takdire şayandır.” dedi.

RAMAZAN’IN DUYGULARI

Bahçeli, mesajında şunları belirtti: “Mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın bir yanda sevincini, diğer yanda ise burukluğunu yaşıyoruz. Çünkü başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan’ı bizlerden ayırdı. Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin mükâfatıdır. Bu bayramlarda zarafet ve kardeşlik hisleri kuvvetlenmeli, dargınlıklar ortadan kalkmalıdır. Bayram, birlik ve iyiliğin tamir vakti olmalıdır. Bu fırsatın boşa gitmemesi, ne Allah indinde ne de millet nezdinde müsamaha görmeyecektir.”

BAYRAMIN ÖNEMİ

Bahçeli, “Barış ve huzur, gerek bireyler gerekse toplumlar için kalıcı bir bayram mahiyeti taşır. Hedefimiz; ülkemizi kalıcı bir bayram yerine çevirmek, düşmanlıkları bertaraf etmektir. Bu önemli hedef, sabır, güven, dürüstlük ve hoşgörü gerektiriyor.” ifadelerini kullandı. Bahçeli, Türkiye’nin “terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleştirilmesi için gereken adımların atılacağını ifade etti.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YARGI SÜREÇLERİ

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına dikkat çekerek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık iddiaları ciddi bir durumdur. Hukukun üstünlüğü burada tesis edilmelidir.” dedi. Bahçeli, yirmi beş Mart 2025 tarihlerinde Türkiye’de yapılmak istenen uygulamaların, hukuki meselelerin sokak çatışmalarına dönüştürülmeye çalışıldığını belirtti. CHP’nin bu durumdan yarar sağlamak amacında olduğuna dikkat çekti.

CHP’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

“Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’ye karşı bir şiddet cephesi açmıştır” diyen Bahçeli, CHP’nin barış ve huzuru hedef alan tavırlarının devlete zarar veren bir tutum olduğunu vurguladı. Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yolsuzluk iddialarının merkezinde yer alan kişiler tutuklanmıştır. Hukuk neferlerinin varlığı elzemdir.” diye ekledi.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

Bahçeli mesajında, Türkiye’nin geleceğine dair umutlarını ifade ettikten sonra şu sözlerle duygu ve düşüncelerini sonlandırdı: “Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımın Ramazan Bayramı’nı kutluyor; oruçların ve duaların kabulünü Rabbim’den niyaz ediyorum. Trafikte dikkatli olalım, sevdiklerimize zarar vermeyelim. Büyük Türk milletine ebedi saadet dileklerimi iletiyorum. Mübarek Ramazan Bayramı’mız kutlu olsun.”