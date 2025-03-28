Bahçeli’den Ramazan Bayramı Mesajı

RAMAZAN BAYRAMI’NA ULAŞMANIN DUYGUSU

Mübarek Ramazan ayının ardından bayram günlerine ulaşmanın hem sevincini hem de burukluğunu yaşıyoruz. Buruk bir his, çünkü rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluş ile dolu olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan’ı geride bırakıyoruz. Tekrarına erişmemizi Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin ve Şehr-i Ramazan’ın maddi ve manevi mükâfatı olarak karşımıza çıkıyor. Bu mükâfata kavuşmak, halisane bir dileğimdir. Bayramlar; barış ve kardeşliğin hayata geçtiği, kucaklaşma ve kaynaşmanın arttığı dönemlerdir. Dargın kalplerin onarıldığı, kırgınlıkların giderildiği vakitlerdir ve bu, bayramların özüdür.

BARŞ VE HUZUR TEMELİ

Bayram; birlik, dirlik ve iyilik fırsatıdır. Bu fırsatların heba edilmesi, ne Tanrı ne de milletimiz tarafından hoş görülecektir. Barış ve huzur, insan ve toplum için kalıcı bir bayram özelliği taşır. Milli hedefimiz, ülkemizi kalıcı bir bayram yeri haline dönüştürmek, böylece sıkı kalpleri açmak, önyargıları aşmak, korkuları bertaraf etmektir. Bu muazzam hedef, sabır, samimiyet, güven, dürüstlük, empati, hoşgörü ve dikkat gerektiriyor. “Terörsüz Türkiye” hedefi inşallah gerçekleşecek. Demokrasi zemininde dengenin sağlandığı bir Türkiye’nin yükseleşine karşı başka hiçbir ülke rekabet edemez.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEKİ DURUM

Ancak, iç ve dış mihraklar, terörsüz Türkiye hedefinden korkarak harekete geçmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef almaktan çekinmiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası hedef alınmış; tüm ideolojik ve siyasi açıklar su yüzüne çıkmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık iddiaları gündemde. 19 Mart 2025 ile 23 Mart 2025 tarihleri arasında şehirde bir kaos yaratma girişimleri öne çıkmaktadır. Bu durum, yolsuzluk bataklığının kurumasının ve suçluların hesap vermesinin gerekliliğini göstermektedir.

DEMOKRASİYE YAPILAN SALDIRILAR

Demokrasi ile hukukun çatışmasını sağlamak, milli iradeyi hiçe sayma çabaları her zaman aslında anarşiye hizmet eder. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte yolsuzluk iddialarından dolayı birçok kişi tutuklandı. Adalet, herkes için gereklidir. Hukuka karşı çıkmak, devletin egemenliğine ve milletin onuruna saldırıda bulunmaktır. Türkiye’nin ateşe atılması, burada yapılan menfur bir operasyondur. CHP’nin başını çektiği protestolar demokratik bir çerçeveden çok daha fazla bir tehdit içermektedir.

DEMOKRATİK GÖSTERİLERİN ARDINDAN

Boykot ve işgal arasındaki uçurumu unutmak mümkün değildir. Sözde milli değerlere sahip çıkan bazı kişilerden gelen yaklaşımlar, Türkiye’nin tarihi ve siyasi misyonuyla çelişiyor. CHP yönetiminin gerçek yüzü, yarattıkları kaosla açığa çıkmıştır. Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarını olumlu karşılıyorum; zira, “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz” demesi önemli bir duruşu temsil ediyor. Cumhur İttifakı, Türk Yüzyılı hedefini koruyarak milli değerleri sonuna kadar savunacaktır.

SON DÜŞÜNCELER VE BAYRAM MESAJI

Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm vatandaşları selamlıyor, bayramlarını kutluyorum. Oruçlarımız ve dualarımızın kabul edilmesi için Rabbim’den niyaz ediyorum. Bayram boyunca seyahat edecek olan vatandaşların trafik kurallarına dikkate almasını umuyorum. Büyük Türk milletimle ebedi saadet ve selamet dileklerimi paylaşıyorum. Mübarek Ramazan Bayramımız kutlu olsun.