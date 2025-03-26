Bahçeli’den Sert Saraçhane Tepkisi

SARAÇHANE’DEKİ VANDALLARA TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saraçhane’deki vandallara yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, “Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışı karşımızdadır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlara da değinen Bahçeli, “Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur.” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜNCELERİNİN ÖNEMİ

Sosyal medya hesabında da paylaşımda bulunan Bahçeli, Merhum Ziya Gökalp’ten bir alıntı yaparak düşünce hayatının önemine vurgu yaptı: “Fikirleri hislerine tevafuk ve istinat etmeyen bir insan ruhen hastadır.” Bahçeli, Türkiye’nin önünü kesmek için provokasyon yapan muhalefet ve marjinal grup temsilcilerinin tutumlarını eleştirerek, “Saraçhane provokasyonu ile Türkiye’nin önünü kesmek için ciddi bir girişim içerisindeler.” dedi.

Bahçeli, ülkedeki yükselen değerlerin gözle görülür şekilde hız kazandığı bir süreçte, provokasyonların arkasındaki güçlerin Türk ve Türkiye düşmanları olduğunu belirtti. Sadece sokak olaylarına katılanları değil, onlara destek verenlerin de hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, “Demokrasi, hukuk veya özgürlük ile hiçbir ilgisi olmayan, maske takıp polisimize taş atan alçaklardan hesap sorulmalıdır.” dedi.

TÜRK MİLLETİNE VURGU

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’ni savunma kararlılığında olduklarını ve Cumhur İttifakı’nın bu tahrik dalgasını kırmaya muktedir olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Çünkü büyük Türk milleti yanımızdadır.” diyerek, halkın desteğinin önemine dikkat çekti. Sokaklardaki huzur ortamını bozan herkese karşı tavır alacaklarını belirtti.

KADIR GECESİ TEMENNİSİ

Bahçeli, Kadir Gecesi’nde rahmet, merhamet ve mağfiret diledi. Ayrıca, vatanın, bayrağın ve bağımsızlığın kıymetini bilmek gerektiğini belirterek Türk milletine ve İslam âlemine mübarek gecenin hayırlı olması dileğinde bulundu.