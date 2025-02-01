Bahçeli’den Teğmenler Kararı Açıklaması

BAHÇELİ’DEN İKNA EDİCİ AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmen ve 3 disiplin amiri ile ilgili alınan kararın yerinde ve doğru olduğunu dile getirdi. Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak, “Herkes bu karara saygı duymalı; karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır. Korsan ve paralel yeminlerle aklına estiği gibi bağırıp çağıranlara gereği yapılmış, maşeri vicdan bu karardan memnuniyet duymuştur.” şeklinde ifadeler kullandı.

KILIÇLI YEMİN SORUŞTURMASI HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında, Milli Savunma Bakanlığı, 3 disiplin amirine ve 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği çerçevesinde ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verildiğini duyurdu. Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi: “Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.”

DİSİPLİN SÜRECİNİN TAMAMLANMASI

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5’i teğmen olmak üzere toplam 8 askeri personel hakkında yüksek disiplin süreci, 16 Ocak tarihinde tamamlandı. Bu süreçle birlikte disiplinin korunması noktasında atılan adımlar bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.