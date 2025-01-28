Bahçeli Gözyaşlarıyla Yangında Ölenleri Andı

BAHÇELİ’DEN DUYGULU BAŞLANGIÇ

Bahçeli MHP grup toplantısındaki konuşmasına Bolu’daki yangında hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayarak başladı. “Siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmaların etrafı sarması insanlığımızdan utandırıyor. 8 aile yok olmuş kimin umurunda, 36 çocuğumuz hayata veda etmiş. Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların karşılıklı sataşmaların ur gibi etrafı sarması insanlığımızı utandıracak boyuttadır.”

Bu duygusal anlar sırasında Bahçeli gözyaşlarını tutamadı. Toplantıyı izleyenlerde de gözleri dolanlar görüldü.

YANGIN FACİASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Bahçeli, “Yurt içinde ve yurt dışında TV ekranlarından, radyo kanallarından bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı, bütün kardeşlerimizi yürekten selamlıyor hepsine şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı. Kimi zaman ihmaller zincirinin kıvılcımlarıyla tutuştuğumuzu belirten Bahçeli, “Ateş düştüğü yere yakar” cümlesinin sıkça tekrarlandığını ama kazın ayağının öyle olmadığını ifade etti. Bolu’da bir hafta önce meydana gelen korkunç yangında 78 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. “Merhum vatandaşlarımıza, çocuklarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Bunun yanı sıra, siyasetçiler arasında tartışmaların yaşanmasını doğru bulmadığını ve sorumluları adalet önünde hesap vermeye çağırdı. Bahçeli, “78 vatan evladının hesabını kimler verecek?” diye sordu.

SORUMLULUK VE ADAYLIK

Bahçeli, sosyal medya üzerindeki resmi rapor ve yazışmaların nereye konulacağını sordu. Otel sahibinin suçunun sabit olduğuna dikkat çekerek, Bolu Belediyesi’nin yangını siyasi malzeme olarak kullanma çabalarını eleştirdi. “Bolu Kartalkaya yangını faciadan fazla, cinayettir. İnsan hayatımız ucuz olmamalıdır.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, yürekleri yakan olaylarla anılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Filistinlilerin nerede yaşayacağına hiç kimsenin karar veremeyeceğini söyleyen Bahçeli, “ABD yönetiminden beklentimiz ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymasıdır.” dedi.

TÜRKİYE’YE ÇAĞRI

Bahçeli, teröristlerin silah bırakmıyorsa, o silahları alıp teröristlerin kafasında kırmanın Türkiye’nin beka hakkı olduğunu sözlerine ekledi. “Devir Türk devridir.” ifadesiyle terörün sona ereceğini belirtti. Seçim beklentisinin hayali bir beklenti olduğunu dile getirerek, “15 Temmuz’dan ders almayanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa.” dedi.

Son olarak, İmralı’daki temasların terörsüz Türkiye için ön şartlı destek olması gerektiğini belirtti ve “DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin beklenen çağrısının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir.” şeklinde konuştu.