Bahçeli: Her Parti Türkiye Partisi Olmalı

TERÖRÜ BİTİRME HEDEFİ

Bahçeli, yazısında Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında terörü tamamen yok etmeyi amaçladıklarını söyledi. “Terörsüz Türkiye sürecinde yalnızca dağdaki terör değil, şehirdeki vandalist anlayış da sona ermeli” ifadesini kullanan Bahçeli, Türk siyasetinin temeli olan Türk milletine dikkat çekti. “Ya terör ya demokrasi, ya silah ya siyaset” tercihlerinin bu süreçte netleşeceğini belirterek, tüm partilerin şiddetten arınarak demokratik meşruiyetle hareket etmesi gerektiğini savundu.

TÜRKİYE PARTİSİ KAVRAMI

Bahçeli, bir partinin “Türkiye partisi” olabilmesi için hukuki bir kuruluş olmanın ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve ortak tarih, kültüre bağlılık göstermesi gerektiğini ifade etti. “Siyasi partiler, etnik ve mezhepsel kimliklerin ötesine geçen, kapsayıcı bir söylem geliştirmeli. Meclis, siyaset ve toplum arasındaki uyum büyük önem taşıyor” diyerek, temsilin güçlendirilmesi ve kapsayıcı politikaların gerekliliğine vurgu yaptı.

ŞİDDETLE İLİŞKİ KESİLMELİ

Siyasetin demokratik meşruiyetinin halkın rızasına ve hukukun üstünlüğüne dayanması gerektiğini belirten Bahçeli, “Bir parti, belirli bir etnik veya bölgesel kimliğe dayanırsa ve şiddetle ilişkilendirilirse geniş toplumsal destek alamaz. Şiddetle arasına net çizgiler çekmeli” açıklamasını yaptı. Ekonomi, eğitim, sosyal adalet ve özgürlükler gibi konularda kapsayıcı politikalar üretilmesinin önemini vurguladı.

İMRALI’NIN ÇAĞRISI

Bahçeli, İmralı’dan gelen “ayrı devlet, federasyon veya özerklik talebi olmadan silah bırakma” çağrısını yeni bir sürecin başlangıcı için önemli bir adım olarak değerlendirdi. Ancak bu sürecin başarılı olabilmesi için, “Terörü olumlayan ya da vandalizme dayanan siyaset anlayışının tarihe karışması şart” diye ekledi.

SİYASET ANLAYIŞI VE HEDEF

MHP lideri, siyaset anlayışlarını “Öznesi insan, nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi millet” şeklinde tanımladı. “Hür birey, müreffeh toplum ve güçlü devlet” hedefiyle milletin huzur ve refahını merkeze aldıklarını belirtti. “Her parti, milli ve manevi değerleri savunarak kendini bu merkeze göre tanımlamalı” sözleriyle düşüncelerini tamamladı.