“Bahçeli’nin Adaylık Çağrısı Kıymetli”

AK PARTİ MKYK TOPLANTISI GERÇEKLEŞİYOR

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), toplandı. AK Parti Konferans Salonu’nda yapılan toplantı, saat 16.10’da başladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı hakkında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı noktasında dikkat çeken bir açıklama geldi Çelik’ten.

BAHÇELİ’DEN ÖNEMLİ MESAJ

Devlet Bahçeli, “Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı’nın yolundan caymaya hakkı yoktur” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin bu sözlerini kıymetli bulan Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu siyasi birikim ve liderlik kapasitesi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazinedir. Dolayısıyla devam etmesini arzu ederiz.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Çelik, terörsüz Türkiye konusunda silah bırakmanın sahada somut olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, “MİT ve TSK sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyor. Her aşama kontrol edilecek.” açıklamasında bulundu. Bu konu hakkında öne çıkan açıklamaları şöyle: “Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde terör örgütünün bütün uzantılarıyla silah bırakması gerekiyor.” Irak hükümetiyle diyalogların devam ettiğini dile getiren Çelik, Suriye’deki terör yapılanmalarının sona ermesini sağlamanın önemine değindi.

ANAYASA VE CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Çelik, anayasa tartışmalarında Erdoğan’ın aday olup olmamasının önemli olduğunu belirterek, “Sayın Bahçeli’nin açıklaması son derece değerli. Biz cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak tabii ki isteriz.” dedi. Cumhurbaşkanının liderlik kapasitesinin devlet ve millet hayatı için hayati olduğunun altını çizen Çelik, “Dolayısıyla devam etmesini arzu ederiz.” ifadesini kullandı.

SURİYE’DE İLERLEMELER VE KORUMA GARANTİLERİ

Bahçeli’nin yönlendirmeleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çelik, Meclis’in bu süreçte yapacağı katkının kritik olduğunu ifade etti. Suriye’deki gelişmelere de dikkat çeken Çelik, yaptırımların kaldırılması yönünde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Suriye’nin çeşitli gruplar arasında güvenliği sağlamak için tedbirler almak gerektiğine vurgu yaptı.

İSRAİL’İN BÖLGEDEKİ TEHDİTLERİ

Çelik, bölgede istikrarsızlaştırıcı unsurun İsrail’in saldırıları olduğuna dikkat çekti. “İsrail’in saldırganlığı Suriye’yi ve bölge barışını tehdit eden birinci etken.” diyen Çelik, bu durumu, terör örgütlerini bahane ederek kullanmamak gerektiğini ifade etti. Ayrıca, uluslararası alanda İsrail’in saldırılarının dikkat çektiğini ve buna karşı somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.