Bahçeli’nin Kalp Kapakçığı Yeniden Değiştirildi

BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, bugün mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir” denildi.

TETKİK VE TEDAVI SÜRECİ

MHP’den yapılan yazılı açıklamada, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.