Bahçeli’nin PKK Açıklamasına Selvi’den Değerlendirme

DEVLET BAHÇELİ’NİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde önemli ifadeler kullandı. Bahçeli, “Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur” diyerek, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına da atıfta bulundu. Bu açıklama, kamuoyunun yanı sıra parti tabanında da şaşkınlık yaratıyor. Bahçeli’nin bu çıkışı, PKK’nın Suriye kolu SDG/YPG’ye yönelik çağrı talepleri ile birlikte ele alınıyor.

SELVİ’DEN YORUM

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli’nin açıklamasını yorumlarken şunları ifade etti: “Bahçeli, Öcalan için ‘PKK’nın kurucu önderliği’ deyince bir şok yaşanmıştı. MHP Lideri, ‘Eğmeden, bükmeden söylemeliyim ki PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur’ dedi. Lider böyle olur. Lider, kimi zaman kendi partisini dahi karşısına almayı göze alabilen kişi demektir.” Selvi, Bahçeli’nin bu çıkışını “buz kırıcı” olarak değerlendiriyor ve sürece yeni bir ivme kazandırdığını belirtiyor.