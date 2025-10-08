Bahçeli’nin PKK Açıklamasına Selvi’den Değerlendirme

bahceli-nin-pkk-aciklamasina-selvi-den-degerlendirme

DEVLET BAHÇELİ’NİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde önemli ifadeler kullandı. Bahçeli, “Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur” diyerek, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına da atıfta bulundu. Bu açıklama, kamuoyunun yanı sıra parti tabanında da şaşkınlık yaratıyor. Bahçeli’nin bu çıkışı, PKK’nın Suriye kolu SDG/YPG’ye yönelik çağrı talepleri ile birlikte ele alınıyor.

SELVİ’DEN YORUM

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli’nin açıklamasını yorumlarken şunları ifade etti: “Bahçeli, Öcalan için ‘PKK’nın kurucu önderliği’ deyince bir şok yaşanmıştı. MHP Lideri, ‘Eğmeden, bükmeden söylemeliyim ki PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur’ dedi. Lider böyle olur. Lider, kimi zaman kendi partisini dahi karşısına almayı göze alabilen kişi demektir.” Selvi, Bahçeli’nin bu çıkışını “buz kırıcı” olarak değerlendiriyor ve sürece yeni bir ivme kazandırdığını belirtiyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Avukat S.K. Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Daha önce dolandırıcılıktan tutuklanan avukat, cezaevindeyken bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.
Gündem

İstanbul’da Avukat Yeniden Dolandırıcılıktan Tutuklandı

İstanbul'da tutuklu bir avukat, cezaevinde tanıştığı bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra yakalanan avukat, mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

İstanbul Dijitalleşmede Stratejik Merkez Oluyor

DE-CIX İstanbul’un 10. yılı anısına yapılan araştırma, Türkiye’nin 2030’a kadar bağlantı pazarının iki kat büyüteceğini, İstanbul'un dijital bağlanmada merkezi konuma geleceğini gösterdi.
Gündem

Mersin Silifke’de Tır, Sürücünün Otomobilini Ezdikçe Kaza

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsü son anda dışarı çıkmayı başardığı araç, bir tır tarafından ezildi.
Gündem

Tır Altında Kalan Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil kazası sonrası, sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından başka bir tır tarafından otomobil ezildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.