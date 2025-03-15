Bahçeli’nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

RAMAZAN ÇADIRINDA İFTAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy’de kurduğu ramazan çadırını ziyaret etti ve partililerle birlikte iftar yaptı. Yönter, sözlerinde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Yönter, “Genel Başkanımız son derece iyi.” diyerek Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında olumlu bilgiler verdi. Ayrıca, Bahçeli’nin çalışmalarına kısa sürede başlayacağının sinyalini de iletti.

BAHÇELİ’YE YAPILAN OPERASYON

MHP lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat tarihinde kalbinden bir operasyon geçirmiş ve mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti. Bahçeli’nin sağlık durumu, partinin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.