Kocaeli İhracatıyla Türkiye Ekonomisine Katkı Sağlıyor

TİCARET BAKANINDAN KOCAELİ’NİN İHRACAT PERFORMANSINA VURGU

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Gebze Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde Kocaeli’nin ihracat başarılarına dikkat çekti. Bolat, Türkiye’nin toplam mal ihracatının 23 yıl önce 36 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, “Bugün bu oranı Kocaeli tek başına gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı. Gebze Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki programda, Bolat, Gebze Ticaret Odası’na kayıtlı 61 ihracatçıya ödül vereceklerini belirtirken, “Kocaeli vilayetimizin 161 ihracat şampiyonunu da yürekten tebrik ediyorum” dedi.

KOCAELİ İHRACATI, TÜRKİYE’NİN YÜZDE 12,5’İNİ OLUŞTURUYOR

Kocaeli’nin 35 milyar dolarlık ihracat yaptığını vurgulayan Bolat, bu durumun Türkiye’nin toplam mal ihracatının yaklaşık olarak yüzde on iki buçuğunu, yani sekizde birini oluşturduğunu kaydetti. Gebze’nin ise Türkiye’nin mal ihracatının yüzde 3,65’ini gerçekleştirdiğini söyleyen Bolat, Kocaeli’nin, İstanbul’un ardından Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı ili olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl genelinde 11,7 milyar dolarlık net ihracat artışının sağlandığını ve 33 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini dile getirdi.

İHRACAT, YATIRIM VE İSTİHDAM DEMEKTİR

İhracatın yalnızca dış satım değil, aynı zamanda yatırım, üretim, istihdam ve vergi anlamına geldiğini belirten Bolat, geçen yıl Kocaeli’nin yaklaşık 10 trilyon liralık vergi gelirinin 1 trilyon lirasını karşıladığını söyledi. İhracatın döviz kazandırarak dış ödemeler dengesine katkı sağladığını ve ekonomik istikrarı desteklediğini vurguladı.

CARI AÇIK VE ALTIN İTHALATI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Cari işlemler dengesine yönelik açıklamalarda bulunan Bolat, “Cari işlemler açığımız 25 milyar dolar olup bu rakam altın ithalatına denk gelmektedir. Altın ticari bir mal değil, finansal ve yatırım aracıdır” dedi. Altın hariç tutulduğunda cari açığın milli gelire oranla yaklaşık yüzde 1,3-1,4 seviyesinde olduğunu aktaran Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmanın “olmazsa olmaz kırmızı çizgi” olduğunu belirtti. Ayrıca, hizmet ihracatının 122 milyar dolar olarak açıklandığını ve toplam mal ve hizmet ihracatının 396 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Bu yıl hedefin 282 milyar dolar mal ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı, toplamda ise 410 milyara ulaşmak olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜKSELİYOR

2025 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verileri açıklandığında Türkiye ekonomisinin yaklaşık 1,6 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirten Bolat, “Bu da dünya ekonomi liginde 17’ncilikten 16’ncılığa yükselmek ve Avrupa’nın dördüncü büyük ekonomisi olmak anlamına geliyor” diye konuştu. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam 273,5 milyar dolarlık mal ihracatı içindeki payının yüzde 43,5’e ulaştığını belirten Bolat, bu oranın 2002’de yüzde 30 seviyesinde olduğunu ifade etti. Savunma sanayi ihracatının ise 20 yıl önce 250 milyon dolar seviyesinden bugün 10 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

İHRACATÇILARA DESTEĞİN ARTACAĞI AÇIKLANDI

Küresel ticarette korumacılığın arttığını dile getiren Bolat, geçen yıl ihracatçılara 33 milyar lira destek sağlandığını, bu yıl ise 45 milyar lira destek planlandığını açıkladı. İhracatçı sayısının 168 bine ulaştığını aktaran Bolat, Avrupa Birliği’ne 117 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ve ithalatı karşılama oranının yüzde 101’e yükseldiğini bildirdi. Konuşmasının sonunda Bolat, “Eğer durursak bizi geçerler; gerilersek daha da fazla geçerler. Bu nedenle üretmeye, büyümeye ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.