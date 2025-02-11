Bahçeli, Özel’i Telefonla Teşekkürle Aradı

ÖZEL’DEN BAHÇELİ’YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’ye kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği için geçmiş olsun dilekleri iletti. Özel, Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi alarak bu dileklerini toplantı esnasında ifade etti.

BAHÇELİ’DEN TEŞEKKÜR ARAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in bu nazik mesajı üzerine CHP Genel Başkanı’nı telefonla arayarak teşekkürlerini iletti. Bahçeli, Özel’in dileklerinden ve desteğinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşme sırasında Özel de Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerini sundu ve en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni etti.