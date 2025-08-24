Bahçeli, Özel’in TBMM’yi toplaması gereksiz

BAHÇELİ’DEN CHP’YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) olağanüstü toplantıya çağırması hakkında yazılı bir açıklama yaparak sert bir dille tepki gösterdi. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir. Her ihtimali dikkate alan atılgan, cesur ve çevik siyasi iradenin kararıyla somutlaşan Türkiye’nin duruşu, bölgesel ve küresel bağlamda paylaştığı ısrarlı görüşler ortadadır. Bu nedenle TBMM’nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur.” şeklinde ifade etti.

GAAZYE’DEKİ DRAM

Bahçeli, Gazze’de yaşanan açlık ve kıtlığa dikkat çekerek, “1943 yılında yaşanan Bengal Kıtlığı’nı aratmayacak bir tablonun ilerleyiş kaydettiğini” belirtti. Uluslararası insani hukukun hiçe sayıldığına vurgu yapan Bahçeli, “Dünya’nın Gazze’dekinin benzeri seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliam cinnetine pek az sahne olduğunu” ifade etti. Bahçeli, “Bilhassa İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi, Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü’nün teşkiliyle beraber daha fazla gecikmeksizin Gazze’ye gönderilmesi, ilave olarak ambargo ve yaptırımların gündeme alınması acilen hayata geçirilmelidir.” dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMUN ÇIFTI

MHP lideri Bahçeli, Alaska Zirvesi’ne de dikkat çekerken, “Gazze’de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkesin de ötesinde barış anlaşmasıyla düğümleme arzusu, işin özünde güvenlik telaş ve temininden başka bir şey değildir.” açıklamasında bulundu.

BARİŞ KUŞAĞI HEDEFİ

Bahçeli, Türkiye’nin terörsüz bir sürece ulaşmasıyla ilgili olarak, “Türkiye’nin iç barış ve toplumsal huzurunu aracısız ve bağlantısız sağlama gayreti muazzam.” ifadesini kullandı. Bahçeli, “Yeni yüzyılda Türkiye’nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda hiç kaybolmayan bir barış kuşağı inanıyorum ki tezahür edecektir. Bu konuda dürüst, yürekli ve yoğun faaliyetler takdir toplamaktadır.” dedi.