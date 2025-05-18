Bahçeli: Provokasyonu Önlemek Gerekiyor

BAHÇELİ’DEN KUTLAMA MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada, PKK’nın fesih süreci ile ilgili olarak “Bölücü terör örgütü PKK’nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir.” ifadesi yer aldı. Bahçeli, açıklamasında şu şekilde ifade etti: “Şayet doğru bakılırsa, şayet dikkatle okunup anlaşılırsa yaşanmış hayat ve hadiseler mecmuunun kovuklarından sızan ve süzülen tarihi tecrübeler istikbalin karanlıkta kalan noktalarını tıpkı bir deniz feneri gibi aydınlatacaktır. Elbette zaman geriye değil ileriye doğru akmaktadır.”

Bahçeli, millet olmayı başarmış toplumların tarihin fırtınalı dönemlerinde sadece ayakta kalmamış, aynı zamanda akıl, ahlak, cesaret ve asalet değerlerini ortaya çıkardığını belirtti. “Hiç kuşku yoktur ki, milletleşme en medeni insanlık seviyesidir.” diyen Bahçeli, Türk milletinin tarihine vurgu yaparak, “Söz konusu yüksek demokratik ve gelişmiş beşeri mertebeden bihaber olanların komünal toplum önermesi emperyalizmin bayatlamış bir telkini, bayağı bir tembihidir. Bu merkezde olmak suretiyle Türk milleti tarihin gerisine asla düşmeyecek.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GÜVEN VE UZLAŞMA ÇAĞRISI

Bahçeli, toplumda sağduyu ve aklıselimin önemine değinerek, herkesin sorumlu bir dil kullanması gerektiğini vurguladı. “Papaza kızıp oruç bozmak bizim itikat ve inancımızda olmayan bir şeydir.” dediği açıklamasında Türkiye’nin hukukunun üstünlüğünü esas aldığını, terörizmle müzakere ve mütareke çaba ve çalışmasında asla yer almayacağını belirtti.

BARIŞ VE BİRLİK ÇAĞRISI

Bahçeli, “Gerçekçi, gelişmiş ve geniş kapsamlı barış gönüller ve görüşler arasında yapılandır.” diyerek barışın çok yönlü bir çaba gerektirdiğini söyledi. Türk milletinin terörsüz Türkiye hedefini dört bir yanıyla karşıladığına vurgu yapan Bahçeli, “Geldiğimiz bu süreçte Türkiye artık terörle anılan, hüzünlü manşetlerle hafızalara kazınan bir ülke olmayacaktır.” diye ekledi.

KOMİSYON ÖNERİSİ

Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” kurulmasını önererek, komisyonun geniş katılımlı ve şeffaf bir şekilde çalışmasının önemine değindi. Açıklamasında, komisyonun 100 üye ile oluşturulması gerektiğini belirtti.

TARİHİ ZAMAN DILIMI

Bahçeli, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlığına duyduğu hayranlığın ve bağlılığın simgesi olduğunu ifade ederek, Türk devletinin yeni bir hamle yapmak için geçmişten gelen gücünü hatırlatmış oldu. “19 Mayıs 1919, Türk devletinin asırlar içinde oluşturup olgunlaştırdığı muhteşem bir mukavemet yeteneğidir.” dedi.

GÜÇLÜ BİR GELECEK

Bahçeli, Türkiye’nin karşılaştığı zorluklara rağmen, bağımsızlığın ve istikbalin korunacağını belirtti. “19 Mayıs şuuru geçmişte olduğu gibi canlı, Samsun’a çıkan irade hala meydandadır.” dediği açıklamada, Türkiye’nin terörsüz yeni yüzyılı inşa etme kapasitesinden bahsetti.

Bahçeli, 19 Mayıs 1919’un 106’ıncı yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve mücadele kahramanlarını andı ve Türk gençliğiyle Türk milletinin bu özel gününü içtenlikle kutladı.