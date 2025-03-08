Bahçeli, Tanrıkulu İle Telefon Görüşmesi Yaptı

HISTORIK SUREC BAŞLIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin davetiyle birlikte tarihi bir süreç başlıyor. Terörden arınmış bir Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir döneme girilirken, Bahçeli’nin terör örgütünün silah bırakması ve tamamen ortadan kaldırılması yönündeki çağrısı sürecin başlangıcını tetikliyor. Bu çerçevede DEM Parti heyeti, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşüp, onun mesajını kamuoyuna iletti.

KONUSMA VE AÇIKLAMALAR ARDI ARDINA GELİYOR

PKK’nın kendini feshetmesi yönünde art arda açıklamalar yapılırken, dikkat çekici bir çıkış CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tanrıkulu’nu telefonla aradı. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi duyurdu. Görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Tanrıkulu, şu şekilde belirtti: “Herkesin katkısının önemli olduğu konusunda hemfikiriz.”

BAHÇELİ VE TANRIKULU GÖRÜŞMESİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Tanrıkulu’nu aradığında geçmiş olsun dileklerini iletti. Sürecin gidişiyle ilgili olarak herkesin sorumluluğunun ve katkısının önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, kendisinin sağlığına dair daha iyi günler için görüşme dileğini de paylaştı. Tanrıkulu, Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ilettiğini vurgulayarak, sağlık temennilerini bu vesileyle yineledi.