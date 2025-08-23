Bahçeli: TBMM’yi Başka Sebeple Toplayamazsınız

BAHÇELİ’NİN CHP TEPKİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara karşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmasına yazılı bir açıklama ile karşılık verdi. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir.” şeklinde ifadeler kullandı. Türkiye’nin duruşunun bölgesel ve küresel bağlamda kabul gördüğünü vurgulayan Bahçeli, TBMM’nin olağanüstü toplanması için bir gerekçe olmadığını söyledi.

GAZZE’DEKİ DRAM

Bahçeli, Gazze’deki açlık ve kıtlığa da dikkat çekerek, “1943 yılında yaşanan Bengal Kıtlığı’nı aratmayacak bir tablonun ilerleyiş kaydettiğini” ifade etti. Uluslararası insani hukukun hiçe sayıldığını belirten MHP lideri, dünya genelinde Gazze’ye benzer cinayet sahnelerinin nadir olduğunu kaydetti. Bahçeli, “Bilhassa İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi gibi tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir.” dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMUN DURUMU

Alaska Zirvesi’ne de değinen Bahçeli, “Gazze’de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı barış anlaşmasıyla sonuçlandırma çabası güvenlik kaygılarından başka bir şey değildir.” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de, Türkiye’nin iç barış ve toplumsal huzuru sağlama çabalarının büyük önem taşıdığını belirtti. “Yeni yüzyılda Türkiye’nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda kalıcı bir barış kuşağı oluşacağına inanıyorum.” diyerek bu konuda gösterilen dürüst ve yoğun çabaların takdir edildiğini vurguladı.