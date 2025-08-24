Bahçeli: TBMM’yi olağanüstü toplama gereksiz

BAHÇELİ’DEN CHP’YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırma girişimine yazılı bir açıklama ile karşılık verdi. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir. Her ihtimali dikkate alan atılgan, cesur ve çevik siyasi iradenin kararıyla somutlaşan Türkiye’nin duruşu, bölgesel ve küresel bağlamda paylaştığı ısrarlı görüşler ortadadır. Bu nedenle TBMM’nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur.” ifadelerini kullandı.

GIZLI BİR DRAMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bahçeli, Gazze’de dört bir yandan süregelen açlık ve kıtlık sorununa dikkat çekerek, 1943 Bengal Kıtlığı’nı aratmayacak bir durumun yaşandığını vurguladı. Uluslararası insan hakları ile ilgili ihlallerin yaşandığını belirten Bahçeli, dünyada benzer cinayetlerin çok nadir görüldüğünü ifade etti. Bahçeli, “Bilhassa İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi, Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü’nün teşkiliyle beraber daha fazla gecikmeksizin Gazze’ye gönderilmesi, ilave olarak ambargo ve yaptırımların gündeme alınması acilen hayata geçirilmelidir.” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI TOPLUMUN SINIFI

Bahçeli, ayrıca Alaska Zirvesi’ne değinerek, “Gazze’de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkesin de ötesinde barış anlaşmasıyla düğümleme arzusu işin özünde güvenlik telaş ve temininden başka bir şey değildir.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Bahçeli, terörsüz Türkiye hedeflerine ilişkin de düşüncelerini paylaştı. Türkiye’nin iç barış ve toplumsal huzurunu sağlama çabasının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten MHP lideri, “Yeni yüzyılda Türkiye’nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda hiç kaybolmayan bir barış kuşağı inanıyorum ki tezahür edecektir. Bu konuda dürüst, yürekli ve yoğun faaliyetler takdir toplamaktadır.” ifadelerini kullandı.