Bahçeli: Terörden Arınmış Türkiye Yakın zamanda Gelecek

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ YAKLAŞIYOR

“Terörsüz Türkiye” amacının gerçeğe dönüşmekte olduğunu ifade eden Bahçeli, elli yıldır süregelen bölücü terör örgütü PKK’nın feshedilmesiyle yeni bir başlangıca tanıklık edildiğini belirtti. Türkgün gazetesine yaptığı açıklamalarda Bahçeli, Türkiye’nin milli birliğin pekişeceği, barış ve huzurun kalıcı hale geleceği bir döneme girmiş olduğunu vurguladı. Ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayatın ortaya çıktığını kaydeden Bahçeli, İmralı’dan yapılmış olan tarihi çağrının ardından milletin umut dolu bir bekleyiş içine girdiğini de ifade etti. Bahçeli, “Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Neyi nasıl yaparsak milletimizin hayrına olur düşüncesiyle hareket etmek durumundayız. Yol haritamızı bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uygulamalıyız. O takdirde yeni bir Türkiye’yle, güvenlikli, huzurlu yeni bir hayatla buluşmamız mümkün olabilecektir.” dedi.

BARİŞ VE HUZURUN TEMELLERİ ATILIYOR

Çıkar odaklarının devrede olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “Terörsüz Türkiye’den rahatsızlık duyanlar da devrededir. Terörden, terörün kanlı elinden, bölücülük melanetinden çıkar devşiren odaklar süreci enfekte etmenin yarışındadır. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmektedir. Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli meseledir. Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır” şeklinde konuştu. Büyük değişimlerin hem fırsatları hem de riskleri beraberinde getirdiğine vurgu yapan Bahçeli, “Bu nedenle birçok dinamiğin dikkatli yönetilmesini zaruri kılmaktadır. İmralı’nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı, süratle kongreyi toplayıp PKK’nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmelidir” ifadesini kullandı. Sürecin uzun vadeli başarıya ulaşması için siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan yeni atılımlar ve kapsamlı reformlarla milli birliğin daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, toplumsal uzlaşı, adalet ve eşitliğin esas olması gerektiğini vurguladı.

YENİ ANAYASA İHTİYACI

Devletin kuruluş ilkelerini, Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan, milli ve kapsayıcı, demokratik bir anayasa ile darbe kalıntılarının tamamen ortadan kaldırılacağını belirten Bahçeli, “Önemli olan herkesin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir. O sebeple Terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşlarımızı ‘Her şeyden önce Türkiye’ ve ‘Herkes eşittir Türkiye’ anlayışı ile millî birlik ve kardeşlikte buluşmaya, Türkiye’nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye çağırıyoruz” açıklamasında bulundu. Büyük ve Lider Türkiye’ye giden yolun, toplumsal uzlaşmadan ve milli mutabakattan geçtiğini kaydeden Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes, eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. Türk milleti bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu vatanda hiçbir sebebin ayrıştıramayacağı kadar kaynaşmıştır. Türk milleti hak ettiği huzur, refah ve mutluluğa sahip olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.