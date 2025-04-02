Bahçeli: Teröre Karşı Tam Bağımsız Türkiye

TERÖRÜ TAMAMEN BİTİRME HEDEFİ

Bahçeli, Cumhuriyetin yeni yüzyılında terörü tamamen sona erdirme amacında olduklarını belirtiyor. “Terörsüz Türkiye sürecinde yalnızca dağdaki terör değil, şehirdeki vandalist anlayış da sona ermeli” ifadesiyle, Türk siyasetinin esas kaynağının Türk milleti olduğuna dikkat çekiyor. Bahçeli, bu süreçte “Ya terör ya demokrasi, ya silah ya siyaset” tercihinin daha net hale geleceğini ve tüm partilerin şiddetten arınarak demokratik meşruiyetle hareket etmesi gerektiğini savunuyor.

TÜRKİYE PARTİSİ KAVRAMI

Bahçeli, bir partinin “Türkiye partisi” olabilmesi için hukuki bir kuruluş olmanın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti’ne, ortak tarih ve kültüre bağlılık göstermesinin zorunlu olduğunu ifade ediyor. “Siyasi partiler, etnik ve mezhepsel kimliklerin ötesine geçen, kapsayıcı bir söylem geliştirmeli. Meclis, siyaset ve toplum arasındaki uyum büyük önem taşıyor” şeklindeki sözleriyle, temsilin güçlendirilmesi ve kapsayıcı politikaların gerekliliğine vurgu yapıyor.

ŞİDDETLE İLİŞKİ KESİLMELİ

Bahçeli, siyaset meşruiyetinin halkın onayı ve hukukun üstünlüğüne bağlı olması gerektiğinin altını çiziyor. “Bir parti, belirli bir etnik veya bölgesel kimliğe dayanırsa ve şiddetle ilişkilendirilirse geniş toplumsal destek alamaz. Şiddetle arasına net çizgiler çekmeli” diyerek, ekonomi, eğitim, sosyal adalet ve özgürlükler gibi konularda kapsayıcı politikalar üretilmesinin önemini ifade ediyor.

İMRALI’NIN ÇAĞRISI VE YENİ BİR ADIM

Bahçeli, İmralı’dan gelen “ayrı devlet, federasyon veya özerklik talebi olmadan silah bırakma” çağrısını, yeni bir sürecin başlangıcında kritik bir adım olarak değerlendiriyor. Ancak bu sürecin başarılı olması için, “Terörü olumlayan ya da vandalizme dayanan siyaset anlayışının tarihe karışması şart” ifadesini ekliyor.

SİYASETİN ÖZNESİ İNSAN

MHP lideri, siyaset anlayışını “Öznesi insan, nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi millet” olarak tanımlıyor. “Hür birey, müreffeh toplum ve güçlü devlet” hedefi ile milletin huzur ve refahını merkeze aldıklarını belirtiyor. “Her parti, milli ve manevi değerleri savunarak kendini bu merkeze göre tanımlamalı” ifadeleriyle sözlerini tamamlıyor.